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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Adana temsilcisi, müsabakayı 6-1 kazanarak haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, dış sahada İstanbulspor ile yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Üçüncü sıradaki Keçiörengücü ise sahasında son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından Hatayspor, ikinci ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligin 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor- Giresunspor: 0-3

Cesar Grup Ümraniyespor- Altay: 1-0

Adanaspor-Akhisarspor: 0-0

Altınordu-Hatayspor: 2-2

Keçiörengücü-Eskişehirspor: 0-1

İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Boluspor- Osmanlıspor: 0-2

Bursaspor- Fatih Karagümrük: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: 1-6

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR18 11 4 3 26 15 11 37
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR18 9 4 5 21 15 6 31
3. BURSASPOR18 10 3 5 27 23 4 30
4. AKHİSARSPOR18 7 7 4 21 17 4 28
5. KEÇİÖRENGÜCÜ18 7 7 4 15 11 4 28
6. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR18 8 4 6 29 26 3 28
7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR18 8 4 6 21 21 0 28
8. ADANA DEMİRSPOR18 7 6 5 29 18 11 27
9. ALTAY18 6 6 6 22 20 2 24
10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR18 6 6 6 18 19 -1 24
11. GİRESUNSPOR18 6 6 6 20 23 -3 24
12. FATİH KARAGÜMRÜK18 6 5 7 21 23 -2 23
13. İSTANBULSPOR18 4 8 6 27 27 0 20
14. ALTINORDU18 4 7 7 17 22 -5 19
15. OSMANLISPOR18 5 4 9 20 26 -6 16
16. ADANASPOR18 2 7 9 18 28 -10 13
17. BOLUSPOR18 2 7 9 14 25 -11 13
18. ESKİŞEHİRSPOR18 5 3 10 24 31 -7 9

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

24 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)

19.00 Altay-İstanbulspor (Menemen İlçe)

26 Ocak Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ocak Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Bursaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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