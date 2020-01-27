Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 19. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 19. haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.
Ligde iki karşılaşma golsüz sona ererken, haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.
Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor- Bursaspor: 0-1
Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Osmanlıspor-Keçiörengücü: 0-0
Altay- İstanbulspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Eskişehirspor- Adanaspor: 0-0
Adana Demirspor- Boluspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Altınordu: 3-3
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|19
|12
|4
|3
|28
|15
|13
|40
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|10
|4
|5
|22
|15
|7
|34
|3.
|BURSASPOR
|19
|11
|3
|5
|28
|23
|5
|33
|4.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|7
|8
|4
|15
|11
|4
|29
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|19
|7
|7
|5
|31
|20
|11
|28
|6.
|AKHİSARSPOR
|19
|7
|7
|5
|21
|18
|3
|28
|7.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|19
|8
|4
|7
|30
|28
|2
|28
|8.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|19
|8
|4
|7
|21
|23
|-2
|28
|9.
|ALTAY
|19
|7
|6
|6
|23
|20
|3
|27
|10.
|GİRESUNSPOR
|19
|7
|6
|6
|22
|24
|-2
|27
|11.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|6
|6
|7
|24
|26
|-2
|24
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|19
|6
|6
|7
|18
|20
|-2
|24
|13.
|İSTANBULSPOR
|19
|4
|8
|7
|27
|28
|-1
|20
|14.
|ALTINORDU
|19
|4
|8
|7
|20
|25
|-5
|20
|15.
|OSMANLISPOR
|19
|5
|5
|9
|20
|26
|-6
|17
|16.
|ADANASPOR
|19
|2
|8
|9
|18
|28
|-10
|14
|17.
|BOLUSPOR
|19
|2
|8
|9
|16
|27
|-11
|14
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|19
|5
|4
|10
|24
|31
|-7
|10
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay
16.30 Altınordu-Akhisarspor
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor