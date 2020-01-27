Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 19. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de 19. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligin 19. haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Ligde iki karşılaşma golsüz sona ererken, haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor- Bursaspor: 0-1

Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

Osmanlıspor-Keçiörengücü: 0-0

Altay- İstanbulspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0

Eskişehirspor- Adanaspor: 0-0

Adana Demirspor- Boluspor: 2-2

Fatih Karagümrük-Altınordu: 3-3

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR19 12 4 3 28 15 13 40
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR19 10 4 5 22 15 7 34
3. BURSASPOR19 11 3 5 28 23 5 33
4. KEÇİÖRENGÜCÜ19 7 8 4 15 11 4 29
5. ADANA DEMİRSPOR19 7 7 5 31 20 11 28
6. AKHİSARSPOR19 7 7 5 21 18 3 28
7. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR19 8 4 7 30 28 2 28
8. EKOL GÖZ MENEMENSPOR19 8 4 7 21 23 -2 28
9. ALTAY19 7 6 6 23 20 3 27
10. GİRESUNSPOR19 7 6 6 22 24 -2 27
11. FATİH KARAGÜMRÜK19 6 6 7 24 26 -2 24
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR19 6 6 7 18 20 -2 24
13. İSTANBULSPOR19 4 8 7 27 28 -1 20
14. ALTINORDU19 4 8 7 20 25 -5 20
15. OSMANLISPOR19 5 5 9 20 26 -6 17
16. ADANASPOR19 2 8 9 18 28 -10 14
17. BOLUSPOR19 2 8 9 16 27 -11 14
18. ESKİŞEHİRSPOR19 5 4 10 24 31 -7 10

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

31 Ocak Cuma:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Giresunspor

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay

16.30 Altınordu-Akhisarspor

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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