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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligin 22. haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 yenilmesine rağmen 3 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.

Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altınordu- Osmanlıspor: 2-2

Hatayspor-Akhisarspor: 2-3

Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1

Ekol Göz Menemenspor- Eskişehirspor: 3-1

Keçiörengücü- Altay: 2-0

Fatih Karagümrük- Giresunspor: 2-1

Bursaspor- Adana Demirspor: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor: 0-5

Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR22 12 6 4 32 20 12 42
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR22 11 6 5 24 16 8 39
3. BURSASPOR22 13 3 6 34 27 7 39
4. ADANA DEMİRSPOR22 9 7 6 39 24 15 34
5. KEÇİÖRENGÜCÜ22 8 8 6 18 15 3 32
6. AKHİSARSPOR22 8 8 6 26 24 2 32
7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR22 9 5 8 26 27 -1 32
8. ALTAY22 8 7 7 25 23 2 31
9. FATİH KARAGÜMRÜK22 8 7 7 28 28 0 31
10. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR22 8 5 9 32 34 -2 29
11. GİRESUNSPOR21 7 7 7 24 27 -3 28
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR22 7 7 8 21 25 -4 28
13. İSTANBULSPOR21 6 8 7 34 29 5 26
14. ALTINORDU22 5 9 8 24 30 -6 24
15. OSMANLISPOR22 5 6 11 25 35 -10 18
16. ADANASPOR22 3 9 10 22 33 -11 18
17. ESKİŞEHİRSPOR22 7 4 11 29 34 -5 16
18. BOLUSPOR22 2 10 10 19 31 -12 16

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

21 Şubat Cuma:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Eskişehir Yeni)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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