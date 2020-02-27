Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 24. hafta müsabakaları tamamlandı.
Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın kapanış maçında ise Bursaspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Hatayspor-Osmanlıspor: 1-0
Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor: 2-3
Fatih Karagümrük-Eskişehirspor: 2-0
Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Akhisarspor-Giresunspor: 2-0
Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1
Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0
Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1
Bursaspor-Altay: 2-2
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 24. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|24
|14
|6
|4
|34
|20
|14
|48
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|24
|12
|6
|6
|27
|19
|8
|42
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|24
|11
|7
|6
|46
|28
|18
|40
|4.
|BURSASPOR
|24
|13
|4
|7
|37
|31
|6
|40
|5.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|10
|7
|7
|32
|28
|4
|37
|6.
|ALTAY
|24
|9
|8
|7
|30
|26
|4
|35
|7.
|AKHİSARSPOR
|24
|9
|8
|7
|28
|26
|2
|35
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|24
|10
|5
|9
|35
|34
|1
|35
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|8
|9
|7
|18
|17
|1
|33
|10.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|24
|8
|8
|8
|25
|26
|-1
|32
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|24
|9
|5
|10
|28
|32
|-4
|32
|12.
|İSTANBULSPOR
|23
|6
|10
|7
|34
|29
|5
|28
|13.
|GİRESUNSPOR
|23
|7
|7
|9
|24
|32
|-8
|28
|14.
|ALTINORDU
|24
|6
|9
|9
|28
|35
|-7
|27
|15.
|OSMANLISPOR
|24
|6
|6
|12
|27
|36
|-9
|21
|16.
|BOLUSPOR
|24
|2
|12
|10
|20
|32
|-12
|18
|17.
|ADANASPOR
|24
|3
|9
|12
|23
|37
|-14
|18
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|24
|7
|4
|13
|29
|37
|-8
|16
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.