Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.
Deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanışında Giresunspor, Boluspor'u 2-0 yenerken; Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.
Sonuçlar
Ligin 25. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-2
Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: 1-1
İstanbulspor-Adanaspor: 1-0
Altay-Altınordu: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: 2-2
Giresunspor-Boluspor: 2-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|25
|14
|7
|4
|35
|21
|14
|49
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|25
|13
|6
|6
|29
|19
|10
|45
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|25
|11
|8
|6
|47
|29
|18
|41
|4.
|BURSASPOR
|25
|13
|5
|7
|38
|32
|6
|41
|5.
|ALTAY
|25
|10
|8
|7
|31
|26
|5
|38
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|10
|8
|7
|33
|29
|4
|38
|7.
|AKHİSARSPOR
|25
|10
|8
|7
|30
|27
|3
|38
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|25
|10
|6
|9
|36
|35
|1
|36
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|8
|10
|7
|20
|19
|1
|34
|10.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|25
|8
|9
|8
|27
|28
|-1
|33
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|25
|9
|5
|11
|28
|34
|-6
|32
|12.
|İSTANBULSPOR
|24
|7
|10
|7
|35
|29
|6
|31
|13.
|GİRESUNSPOR
|24
|8
|7
|9
|26
|32
|-6
|31
|14.
|ALTINORDU
|25
|6
|9
|10
|28
|36
|-8
|27
|15.
|OSMANLISPOR
|25
|6
|7
|12
|28
|37
|-9
|22
|16.
|BOLUSPOR
|25
|2
|12
|11
|20
|34
|-14
|18
|17.
|ADANASPOR
|25
|3
|9
|13
|23
|38
|-15
|18
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|25
|7
|4
|14
|30
|39
|-9
|16
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.
26. haftanın programı
6 Mart Cuma:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)