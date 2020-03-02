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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.

Deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanışında Giresunspor, Boluspor'u 2-0 yenerken; Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Sonuçlar

Ligin 25. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-2

Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: 1-1

İstanbulspor-Adanaspor: 1-0

Altay-Altınordu: 1-0

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: 2-2

Giresunspor-Boluspor: 2-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR25 14 7 4 35 21 14 49
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR25 13 6 6 29 19 10 45
3. ADANA DEMİRSPOR25 11 8 6 47 29 18 41
4. BURSASPOR25 13 5 7 38 32 6 41
5. ALTAY25 10 8 7 31 26 5 38
6. FATİH KARAGÜMRÜK25 10 8 7 33 29 4 38
7. AKHİSARSPOR25 10 8 7 30 27 3 38
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR25 10 6 9 36 35 1 36
9. KEÇİÖRENGÜCÜ25 8 10 7 20 19 1 34
10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR25 8 9 8 27 28 -1 33
11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR25 9 5 11 28 34 -6 32
12. İSTANBULSPOR24 7 10 7 35 29 6 31
13. GİRESUNSPOR24 8 7 9 26 32 -6 31
14. ALTINORDU25 6 9 10 28 36 -8 27
15. OSMANLISPOR25 6 7 12 28 37 -9 22
16. BOLUSPOR25 2 12 11 20 34 -14 18
17. ADANASPOR25 3 9 13 23 38 -15 18
18. ESKİŞEHİRSPOR25 7 4 14 30 39 -9 16

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.

26. haftanın programı

6 Mart Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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