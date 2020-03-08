Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.
Sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanışında Akhisarspor, Osmanlıspor'u 3-2, Cesar Grup Ümraniyespor da Altınordu'yu 2-1 yendi.
Sonuçlar
Ligin 26. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ekol Göz Menemenspor- Altay: 1-1
Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1
Keçiörengücü- Boluspor: 0-1
Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: 2-2
Eskişehirspor- Giresunspor: 0-2
Bursaspor- İstanbulspor: 1-1
Akhisarspor-Osmanlıspor: 3-2
Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-2
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.
27. haftanın programı
10 Mart Salı:
14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)