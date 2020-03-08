Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanışında Akhisarspor, Osmanlıspor'u 3-2, Cesar Grup Ümraniyespor da Altınordu'yu 2-1 yendi.

Sonuçlar

Ligin 26. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor- Altay: 1-1

Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1

Keçiörengücü- Boluspor: 0-1

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: 2-2

Eskişehirspor- Giresunspor: 0-2

Bursaspor- İstanbulspor: 1-1

Akhisarspor-Osmanlıspor: 3-2

Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
--- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR26 14 8 4 35 21 14 50
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26 13 7 6 29 19 10 46
3. ADANA DEMİRSPOR26 11 9 6 49 31 18 42
4. BURSASPOR26 13 6 7 39 33 6 42
5. AKHİSARSPOR26 11 8 7 33 29 4 41
6. ALTAY26 10 9 7 32 27 5 39
7. FATİH KARAGÜMRÜK26 10 9 7 35 31 4 39
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR26 11 6 9 38 36 2 39
9. KEÇİÖRENGÜCÜ26 8 10 8 20 20 0 34
10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR26 8 10 8 28 29 -1 34
11. GİRESUNSPOR25 9 7 9 28 32 -4 34
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR26 9 6 11 29 35 -6 33
13. İSTANBULSPOR25 7 11 7 36 30 6 32
14. ALTINORDU26 6 9 11 29 38 -9 27
15. OSMANLISPOR26 6 7 13 30 40 -10 22
16. BOLUSPOR26 3 12 11 21 34 -13 21
17. ADANASPOR26 3 10 13 24 39 -15 19
18. ESKİŞEHİRSPOR26 7 4 15 30 41 -11 16

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.

27. haftanın programı

10 Mart Salı:

14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi? Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:17:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]