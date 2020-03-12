Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup olan Hatayspor, 50 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 46 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 45 puanla Bursaspor takip etti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor- Adanaspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük: 1-3
Altay-Hatayspor: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: 1-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: 1-1
Giresunspor-Keçiörengücü: 1-0
İstanbulspor- Altınordu: 0-2
Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-3
Osmanlıspor-Eskişehirspor: 1-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|27
|14
|8
|5
|36
|23
|13
|50
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|27
|13
|7
|7
|30
|22
|8
|46
|3.
|BURSASPOR
|27
|14
|6
|7
|42
|34
|8
|45
|4.
|AKHİSARSPOR
|27
|12
|8
|7
|36
|31
|5
|44
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|27
|11
|9
|7
|51
|34
|17
|42
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|11
|9
|7
|38
|32
|6
|42
|7.
|ALTAY
|27
|11
|9
|7
|34
|28
|6
|42
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|27
|11
|7
|9
|39
|37
|2
|40
|9.
|GİRESUNSPOR
|26
|10
|7
|9
|29
|32
|-3
|37
|10.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|8
|10
|9
|20
|21
|-1
|34
|11.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|27
|8
|10
|9
|29
|32
|-3
|34
|12.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|27
|9
|7
|11
|30
|36
|-6
|34
|13.
|İSTANBULSPOR
|26
|7
|11
|8
|36
|32
|4
|32
|14.
|ALTINORDU
|27
|7
|9
|11
|31
|38
|-7
|30
|15.
|BOLUSPOR
|27
|4
|12
|11
|23
|35
|-12
|24
|16.
|OSMANLISPOR
|27
|6
|8
|13
|31
|41
|-10
|23
|17.
|ADANASPOR
|27
|3
|10
|14
|25
|41
|-16
|19
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|27
|7
|5
|15
|31
|42
|-11
|17
28. hafta programı
14 Mart Cumartesi:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay
19.00 Bursaspor-Boluspor
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor