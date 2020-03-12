Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup olan Hatayspor, 50 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 46 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 45 puanla Bursaspor takip etti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor- Adanaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük: 1-3

Altay-Hatayspor: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: 1-3

Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: 1-1

Giresunspor-Keçiörengücü: 1-0

İstanbulspor- Altınordu: 0-2

Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-3

Osmanlıspor-Eskişehirspor: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 27 14 8 5 36 23 13 50 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 27 13 7 7 30 22 8 46 3. BURSASPOR 27 14 6 7 42 34 8 45 4. AKHİSARSPOR 27 12 8 7 36 31 5 44 5. ADANA DEMİRSPOR 27 11 9 7 51 34 17 42 6. FATİH KARAGÜMRÜK 27 11 9 7 38 32 6 42 7. ALTAY 27 11 9 7 34 28 6 42 8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 27 11 7 9 39 37 2 40 9. GİRESUNSPOR 26 10 7 9 29 32 -3 37 10. KEÇİÖRENGÜCÜ 27 8 10 9 20 21 -1 34 11. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 27 8 10 9 29 32 -3 34 12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 27 9 7 11 30 36 -6 34 13. İSTANBULSPOR 26 7 11 8 36 32 4 32 14. ALTINORDU 27 7 9 11 31 38 -7 30 15. BOLUSPOR 27 4 12 11 23 35 -12 24 16. OSMANLISPOR 27 6 8 13 31 41 -10 23 17. ADANASPOR 27 3 10 14 25 41 -16 19 18. ESKİŞEHİRSPOR 27 7 5 15 31 42 -11 17

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.

28. hafta programı

14 Mart Cumartesi:

16.30 Fatih Karagümrük-Altay

19.00 Bursaspor-Boluspor

15 Mart Pazar:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü

16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor

19.00 Osmanlıspor-Giresunspor

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor

19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor