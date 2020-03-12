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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup olan Hatayspor, 50 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 46 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 45 puanla Bursaspor takip etti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor- Adanaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fatih Karagümrük: 1-3

Altay-Hatayspor: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: 1-3

Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: 1-1

Giresunspor-Keçiörengücü: 1-0

İstanbulspor- Altınordu: 0-2

Adana Demirspor-Akhisarspor: 2-3

Osmanlıspor-Eskişehirspor: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR27 14 8 5 36 23 13 50
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR27 13 7 7 30 22 8 46
3. BURSASPOR27 14 6 7 42 34 8 45
4. AKHİSARSPOR27 12 8 7 36 31 5 44
5. ADANA DEMİRSPOR27 11 9 7 51 34 17 42
6. FATİH KARAGÜMRÜK27 11 9 7 38 32 6 42
7. ALTAY27 11 9 7 34 28 6 42
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR27 11 7 9 39 37 2 40
9. GİRESUNSPOR26 10 7 9 29 32 -3 37
10. KEÇİÖRENGÜCÜ27 8 10 9 20 21 -1 34
11. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR27 8 10 9 29 32 -3 34
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR27 9 7 11 30 36 -6 34
13. İSTANBULSPOR26 7 11 8 36 32 4 32
14. ALTINORDU27 7 9 11 31 38 -7 30
15. BOLUSPOR27 4 12 11 23 35 -12 24
16. OSMANLISPOR27 6 8 13 31 41 -10 23
17. ADANASPOR27 3 10 14 25 41 -16 19
18. ESKİŞEHİRSPOR27 7 5 15 31 42 -11 17

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.

28. hafta programı

14 Mart Cumartesi:

16.30 Fatih Karagümrük-Altay

19.00 Bursaspor-Boluspor

15 Mart Pazar:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü

16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor

19.00 Osmanlıspor-Giresunspor

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor

19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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