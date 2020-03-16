Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 28. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Altınordu, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalırken, Adana Demirspor ise deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 yendi.
Ligde sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yenen Hatayspor, puanını 53'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 47 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 46 puanla Bursaspor takip etti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursaspor- Boluspor: 1-1
Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-0
Adanaspor-Keçiörengücü: 1-1
Ekol Göz Menemenspor- İstanbulspor: 2-2
Osmanlıspor- Giresunspor: 1-1
Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1
Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-4
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|28
|15
|8
|5
|38
|23
|15
|53
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|28
|13
|8
|7
|30
|22
|8
|47
|3.
|BURSASPOR
|28
|14
|7
|7
|43
|35
|8
|46
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|28
|12
|9
|7
|55
|35
|20
|45
|5.
|AKHİSARSPOR
|28
|12
|9
|7
|36
|31
|5
|45
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|11
|10
|7
|40
|34
|6
|43
|7.
|ALTAY
|28
|11
|10
|7
|36
|30
|6
|43
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|28
|11
|7
|10
|39
|39
|0
|40
|9.
|GİRESUNSPOR
|27
|10
|8
|9
|30
|33
|-3
|38
|10.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|8
|11
|9
|21
|22
|-1
|35
|11.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|-3
|35
|12.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|28
|9
|8
|11
|32
|38
|-6
|35
|13.
|İSTANBULSPOR
|27
|7
|12
|8
|38
|34
|4
|33
|14.
|ALTINORDU
|28
|7
|10
|11
|32
|39
|-7
|31
|15.
|BOLUSPOR
|28
|4
|13
|11
|24
|36
|-12
|25
|16.
|OSMANLISPOR
|28
|6
|9
|13
|32
|42
|-10
|24
|17.
|ADANASPOR
|28
|3
|11
|14
|26
|42
|-16
|20
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|28
|7
|5
|16
|32
|46
|-14
|17
29. hafta programı
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)