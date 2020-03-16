Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 28. hafta, yapılan iki maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Altınordu, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalırken, Adana Demirspor ise deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 yendi.

Ligde sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yenen Hatayspor, puanını 53'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor'u 47 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 46 puanla Bursaspor takip etti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük- Altay: 2-2

Bursaspor- Boluspor: 1-1

Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-0

Adanaspor-Keçiörengücü: 1-1

Ekol Göz Menemenspor- İstanbulspor: 2-2

Osmanlıspor- Giresunspor: 1-1

Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1

Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-4

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarının ardından puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. HATAYSPOR 28 15 8 5 38 23 15 53 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 13 8 7 30 22 8 47 3. BURSASPOR 28 14 7 7 43 35 8 46 4. ADANA DEMİRSPOR 28 12 9 7 55 35 20 45 5. AKHİSARSPOR 28 12 9 7 36 31 5 45 6. FATİH KARAGÜMRÜK 28 11 10 7 40 34 6 43 7. ALTAY 28 11 10 7 36 30 6 43 8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 28 11 7 10 39 39 0 40 9. GİRESUNSPOR 27 10 8 9 30 33 -3 38 10. KEÇİÖRENGÜCÜ 28 8 11 9 21 22 -1 35 11. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 28 8 11 9 30 33 -3 35 12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 28 9 8 11 32 38 -6 35 13. İSTANBULSPOR 27 7 12 8 38 34 4 33 14. ALTINORDU 28 7 10 11 32 39 -7 31 15. BOLUSPOR 28 4 13 11 24 36 -12 25 16. OSMANLISPOR 28 6 9 13 32 42 -10 24 17. ADANASPOR 28 3 11 14 26 42 -16 20 18. ESKİŞEHİRSPOR 28 7 5 16 32 46 -14 17

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.

29. hafta programı

TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Mart Cuma:

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

22 Mart Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)