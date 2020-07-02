Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1

Adanaspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor- Bursaspor: 0-1

Boluspor-Hatayspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2

Altay- Osmanlıspor: 3-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR31 16 9 6 42 26 16 57
2. ADANA DEMİRSPOR31 15 9 7 63 39 24 54
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31 15 8 8 35 25 10 53
4. BURSASPOR31 16 7 8 45 36 9 52
5. AKHİSARSPOR31 14 9 8 39 34 5 51
6. FATİH KARAGÜMRÜK31 13 11 7 47 35 12 50
7. ALTAY31 13 11 7 44 33 11 50
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR31 12 8 11 43 41 2 44
9. KEÇİÖRENGÜCÜ31 11 11 9 26 24 2 44
10. GİRESUNSPOR31 12 8 11 37 40 -3 44
11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR31 10 9 12 35 41 -6 39
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR31 8 11 12 30 41 -11 35
13. İSTANBULSPOR31 7 13 11 41 40 1 34
14. ALTINORDU31 7 12 12 33 41 -8 33
15. BOLUSPOR31 5 15 11 26 37 -11 30
16. OSMANLISPOR31 6 9 16 34 50 -16 24
17. ADANASPOR31 3 12 16 27 46 -19 21
18. ESKİŞEHİRSPOR31 7 6 18 34 52 -18 12
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:20 Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı 14:08 Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum 14:06 Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum 13:45 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
11:14
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
10:39
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
10:30
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
09:25
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
00:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 04:18:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]