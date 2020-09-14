Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in ilk haftası yapılan iki maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Balıkesirspor sahasında Giresunspor'u 3-1 yenerken, Akhisarspor ise Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de 1. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Menemenspor-Altınordu: 0-2
Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-0
Bursaspor-Adana Demirspor: 1-3
Adanaspor-İstanbulspor: 1-0
Altay-Yılport Samsunspor: 0-0
Akhisarspor-Tuzlaspor: 0-0
Balıkesirspor-Giresunspor: 3-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|ADANA DEMİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|BALIKESİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|ALTINORDU
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4
|ÜMRANİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5
|ADANASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7
|ANKARASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8
|AKHİSARSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|ALTAY
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|TUZLA
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|YILPORT SAMSUNSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|ESKİŞEHİRSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|İSTANBULSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|BURSASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17
|GİRESUNSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18
|MENEMENSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
2. hafta programı
TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
21 Eylül Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:57 - Kaynak: AA
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