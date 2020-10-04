Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 4. haftası, yapılan dört maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Adanaspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, haftayı aynı puana sahip Altınordu'nun averajla önünde lider kapattı.
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Altay: 0-1
Tuzlaspor-Bursaspor: 3-3
Giresunspor-Beypiliç Boluspor: 2-1
Altınordu-Ankaraspor: 2-0
Eskişehirspor-Ümraniyespor: 1-1
Balıkesirspor-Menemenspor: 2-1
Yılport Samsunspor-Akhisarspor: 1-0
Adana Demirspor-Adanaspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1-İSTANBULSPOR
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|3
|9
|2-ALTINORDU
|4
|3
|0
|1
|6
|3
|3
|9
|3-TUZLASPOR
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|4
|8
|4-ADANA DEMİRSPOR
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|4
|8
|5-YILPORT SAMSUNSPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|6-ALTAY
|4
|2
|1
|1
|8
|2
|6
|7
|7-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|4
|2
|1
|1
|3
|1
|2
|7
|8-GİRESUNSPOR
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|0
|7
|9-ADANASPOR
|4
|1
|3
|0
|1
|0
|1
|6
|10-BALIKESİRSPOR
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
|11-AKHİSARSPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|4
|12-BURSASPOR
|4
|1
|1
|2
|7
|8
|-1
|4
|13-ROYA HASTANESİ BANDIRMASPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|4
|14-ÜMRANİYESPOR
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
|15-ANKARASPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|-5
|3
|16-ESKİŞEHİRSPOR
|4
|0
|2
|2
|1
|8
|-7
|2
|17-BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|1
|18-MENEMEN SPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
5. hafta maçları
TFF 1. Lig'de henüz programı açıklanmayan 5. hafta maçları şöyle:
Adanaspor-Altınordu
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü
Akhisarspor-Menemenspor
Bursaspor-Balıkesirspor
Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor
Altay-Adana Demirspor
Ankaraspor-Giresunspor
Yılport Samsunspor-İstanbulspor
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:19 - Kaynak: AA
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