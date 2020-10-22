Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

22.10.2020 21:39
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftası, bugün oynanan üç maçla sona erdi.

TFF 1. Lig'in 6. haftası, bugün oynanan üç maçla sona erdi.

Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor haftayı lider tamamladı.

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Eskişehirspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Giresunspor- Adanaspor: 4-3

Adana Demirspor-Ümraniyespor: 4-2

Altınordu- Altay: 2-1

Balıkesirspor- Beypiliç Boluspor: 0-0

Tuzlaspor-Ankaraspor: 2-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 2-2

Menemenspor- Bursaspor: 2-1

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.TUZLASPOR A.Ş.6420136714
2.İSTANBULSPOR A.Ş.6411126613
3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ641162413
4.ALTINORDU6402109112
5.ADANA DEMİRSPOR6321116511
6.YILPORT SAMSUNSPOR632175211
7.GİRESUNSPOR63211110111
8.ALTAY6312104610
9.ADANASPOR A.Ş.62319639
10.BURSASPOR6213111107
11.BALIKESİRSPOR621368-27
12.AKHİSARSPOR61324406
13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR612368-25
14.MENEMEN SPOR6123611-55
15.ÜMRANİYESPOR6114714-74
16.ANKARASPOR6114310-74
17.ESKİŞEHİRSPOR6033210-83
18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR602448-42

7. hafta

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Şehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor (17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Atatürk)

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor

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