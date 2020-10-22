Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 6. haftası, bugün oynanan üç maçla sona erdi.
Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor haftayı lider tamamladı.
TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Eskişehirspor-Yılport Samsunspor: 0-1
Giresunspor- Adanaspor: 4-3
Adana Demirspor-Ümraniyespor: 4-2
Altınordu- Altay: 2-1
Balıkesirspor- Beypiliç Boluspor: 0-0
Tuzlaspor-Ankaraspor: 2-0
İstanbulspor-Akhisarspor: 2-2
Menemenspor- Bursaspor: 2-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TUZLASPOR A.Ş.
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|7
|14
|2.İSTANBULSPOR A.Ş.
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|6
|13
|3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|4
|13
|4.ALTINORDU
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|1
|12
|5.ADANA DEMİRSPOR
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|5
|11
|6.YILPORT SAMSUNSPOR
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|2
|11
|7.GİRESUNSPOR
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|1
|11
|8.ALTAY
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|6
|10
|9.ADANASPOR A.Ş.
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|3
|9
|10.BURSASPOR
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|0
|7
|11.BALIKESİRSPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|7
|12.AKHİSARSPOR
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|0
|6
|13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|-2
|5
|14.MENEMEN SPOR
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|5
|15.ÜMRANİYESPOR
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
|16.ANKARASPOR
|6
|1
|1
|4
|3
|10
|-7
|4
|17.ESKİŞEHİRSPOR
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|-8
|3
|18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
|2
7. hafta
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Şehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor (17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Atatürk)
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto)
- Kaynak: AA
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