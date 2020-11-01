Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 8. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1 puan elde eden İstanbulspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi.

Haftaya lider giren Tuzlaspor'un Altay ile yapacağı karşılaşma ise yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Öte yandan Menemenspor- Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor mücadeleleri de İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle oynanamadı.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Balıkesirspor- Adanaspor: 0-3

Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Bursaspor- Beypiliç Boluspor: 4-2

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 1-1

Eskişehirspor-Akhisarspor: 0-1

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P 1 İSTANBULSPOR 8 5 2 1 16 7 9 17 2 TUZLASPOR 7 5 2 0 16 7 9 17 3 ADANA DEMİRSPOR 8 4 3 1 15 7 8 15 4 YILPORT SAMSUNSPOR 8 4 3 1 12 8 4 15 5 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 8 4 2 2 9 7 2 14 6 ALTINORDU 7 4 1 2 11 10 1 13 7 ADANASPOR 8 3 3 2 13 9 4 12 8 AKHİSARSPOR 8 3 3 2 7 5 2 12 9 GİRESUNSPOR 7 3 2 2 11 11 0 11 10 ALTAY 6 3 1 2 10 4 6 10 11 BURSASPOR 8 3 1 4 16 15 1 10 12 BALIKESİRSPOR 8 3 1 4 8 12 -4 10 13 ÜMRANİYESPOR 8 2 2 4 9 15 -6 8 14 MENEMENSPOR 7 1 3 3 6 11 -5 6 15 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 7 1 2 4 6 11 -5 5 16 ANKARASPOR 7 1 1 5 4 12 -8 4 17 BEYPİLİÇ BOLUSPOR 8 0 3 5 6 12 -6 3 18 ESKİŞEHİRSPOR 8 0 3 5 2 14 -12 3 9. hafta 6 Kasım Cuma: 19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 7 Kasım Cumartesi: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim) 19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı) 8 Kasım Pazar: 13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni) 16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs) 16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar) 19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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