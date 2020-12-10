Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 13. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Ankara Keçiörengücü, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 24 puan ve averajla liderliğini devam ettirdi.
Toplu sonuç
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 1-2
Eskişehirspor-Tuzlaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Menemenspor: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Giresunspor: 0-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-1
Altay-Ankaraspor: 3-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: 0-2
Not: İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor-Adanaspor müsabakaları ertelendi.
Puan durumu
Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|7
|3
|3
|20
|10
|10
|24
|2.TUZLASPOR
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|5
|24
|3.ALTINORDU
|13
|7
|3
|3
|18
|14
|4
|24
|4.GİRESUNSPOR
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|4
|23
|5.ADANA DEMİRSPOR
|12
|6
|4
|2
|22
|10
|12
|22
|6.YILPORT SAMSUNSPOR
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|6
|21
|7.ALTAY
|12
|6
|2
|4
|20
|11
|9
|20
|8.İSTANBULSPOR
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|6
|18
|9.BURSASPOR
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|-1
|17
|10.MENEMENSPOR
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|-3
|14
|11.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|-3
|14
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|12
|3
|4
|5
|13
|14
|-1
|13
|13.AKHİSARSPOR
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|-7
|13
|14.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|13
|3
|4
|6
|14
|22
|-8
|13
|15.ADANASPOR
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|3
|12
|16.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|-2
|12
|17.ANKARASPOR
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|-13
|8
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|13
|0
|4
|9
|5
|26
|-21
|1
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.
14. hafta
TFF 1. Lig'de 14. haftanın programı şöyle:
12 Aralık Cumartesi:
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 Aralık Pazar:
13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
14 Aralık Pazartesi:
16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)
- Kaynak: AA
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