Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 13. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 24 puan ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Toplu sonuç

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 1-2

Eskişehirspor-Tuzlaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Menemenspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Altınordu: 1-1

Altay-Ankaraspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: 0-2

Not: İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor-Adanaspor müsabakaları ertelendi.

Puan durumu

Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti