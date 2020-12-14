Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 14. hafta bu akşam oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakasında Ankaraspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Tuzlaspor, haftaya birinci sırada giren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ligde ilk sıraya yerleşti.
Sonuçlar
Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Aydeniz Et Balıkesirspor- Eskişehirspor: 2-2
Bursaspor-Yılport Samsunspor: 3-0
Altınordu-Akhisarspor: 3-2
Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Adanaspor- Altay: 1-4
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Giresunspor- Adana Demirspor: 2-0
Menemenspor- İstanbulspor: 1-2
Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TUZLASPOR
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|6
|27
|2.ALTINORDU
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|5
|27
|3.GİRESUNSPOR
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|6
|26
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|9
|24
|5.ALTAY
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|12
|23
|6.ADANA DEMİRSPOR
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|10
|22
|7.İSTANBULSPOR
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|7
|21
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|3
|21
|9.BURSASPOR
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|2
|20
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|-1
|15
|11.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|-3
|15
|12.MENEMEN SPOR
|13
|3
|5
|5
|14
|18
|-4
|14
|13.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|14
|3
|5
|6
|14
|22
|-8
|14
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|-2
|13
|15.AKHİSARSPOR
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|-8
|13
|16.ADANASPOR
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|0
|12
|17.ANKARASPOR
|13
|2
|3
|8
|7
|20
|-13
|9
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|-21
|2
15. hafta
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Aralık Pazartesi:
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
- Kaynak: AA
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