Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.

Haftanın kapanış gününde Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0; Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-1; Giresunspor da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Giresunspor, sahasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu karşısında aldığı galibiyetle haftayı lider tamamladı.

Adana Demirspor'a 3-1 yenilen geçen haftanın lideri Tuzlaspor ise 4. sıraya geriledi.

Sonuçlar

Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Ankaraspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1

Eskişehirspor-Menemenspor: 2-2

Altay-Akhisarspor: 2-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adanaspor: 1-0

İstanbulspor- Bursaspor: 3-3

Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Adana Demirspor-Tuzlaspor: 3-1

Giresunspor-Altınordu: 2-0

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