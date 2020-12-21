Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.
Haftanın kapanış gününde Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0; Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-1; Giresunspor da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Giresunspor, sahasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu karşısında aldığı galibiyetle haftayı lider tamamladı.
Adana Demirspor'a 3-1 yenilen geçen haftanın lideri Tuzlaspor ise 4. sıraya geriledi.
Sonuçlar
Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor- Ankaraspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1
Eskişehirspor-Menemenspor: 2-2
Altay-Akhisarspor: 2-1
Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adanaspor: 1-0
İstanbulspor- Bursaspor: 3-3
Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-0
Adana Demirspor-Tuzlaspor: 3-1
Giresunspor-Altınordu: 2-0
Puan durumu
O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GİRESUNSPOR
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|8
|29
|2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|10
|27
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|6
|27
|4.TUZLASPOR A.Ş.
|14
|8
|3
|3
|23
|19
|4
|27
|5.ALTINORDU
|15
|8
|3
|4
|21
|18
|3
|27
|6.ALTAY
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|13
|26
|7.ADANA DEMİRSPOR
|14
|7
|4
|3
|25
|13
|12
|25
|8.İSTANBULSPOR A.Ş.
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|7
|22
|9.BURSASPOR
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|2
|21
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|0
|18
|11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|22
|-7
|17
|12.MENEMEN SPOR
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|-4
|15
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|-6
|15
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|14
|3
|4
|7
|13
|16
|-3
|13
|15.AKHİSARSPOR
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|-9
|13
|16.ADANASPOR A.Ş.
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|-1
|12
|17.ANKARASPOR
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|-14
|9
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|-21
|3
Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.
16. hafta
25 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
27 Aralık Pazar:
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)
16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)
28 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA
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