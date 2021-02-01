Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

01.02.2021 22:31
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

Haftanın sonuçları

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor- Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor- Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor- Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GİRESUNSPOR19125230131741
2.İSTANBULSPOR19124341202140
3.YILPORT SAMSUNSPOR1910722718937
4.ADANA DEMİRSPOR19104533191434
5.TUZLASPOR1910362927233
6.ALTAY19102731201132
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1994624141031
8.ALTINORDU199462627-131
9.BURSASPOR199373430430
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR198382320327
11.ADANASPOR197392925424
12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR195682029-921
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR1954101924-519
14.AKHİSARSPOR1954101725-819
15.MENEMENSPOR194782032-1219
16.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1944111631-1516
17.ANKARASPOR1934121331-1813
18.ESKİŞEHİRSPOR1907121239-274
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasına tepki: Gündemi saklama operasyonu BluTV, Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform konumunda bulunuyor Fransa'da içinde kesik insan kafası olan bir kutu sokağa fırlatıldı DSÖ'den sevindiren açıklama: Küresel koronavirüs vakaları düşüşte Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak
Teknik Direktör Aykut Kocaman, Çukur'da rol aldı Teknik Direktör Aykut Kocaman, Çukur'da rol aldı         
22:36
Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a: Güvenimi, gurura çevirdin evlat         
22:21
Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektörlüğü ablukaya alan eylemciler gözaltında Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektörlüğü ablukaya alan eylemciler gözaltında         
21:55
Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı         
19:00
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi Azerbaycan, kimlik belgeleri ile seyahate onay verdi         
15:39
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı         
15:34
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 22:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei