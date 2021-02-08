Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 20. haftası oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.
Ligin 20. hafta kapanış maçında Giresunspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Liderin takipçisi İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen averajla ikinci sıradaki yerini korudu.
Haftanın sonuçları
Ligin 20. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1
Tuzlaspor-Menemenspor: 2-0
Eskişehirspor- Altay: 0-5
İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-3
Adana Demirspor- Ankaraspor: 2-0
Ankara Keçiörengücü- Adanaspor: 1-0
Altınordu- Beypiliç Boluspor: 2-1
Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: 3-0
Giresunspor-Bursaspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. GİRESUNSPOR
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|18
|44
|2. İSTANBULSPOR
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|20
|40
|3. YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|11
|40
|4. ADANA DEMİRSPOR
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|16
|37
|5. TUZLASPOR
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|4
|36
|6. ALTAY
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|16
|35
|7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|11
|34
|8. ALTINORDU
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|0
|34
|9. BURSASPOR
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|3
|30
|10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|1
|27
|11. ADANASPOR
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|3
|24
|12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|-8
|24
|13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|-6
|19
|14. AKHİSARSPOR
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|-11
|19
|15. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|-12
|19
|16. MENEMEN SPOR
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|-14
|19
|17. ANKARASPOR
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|-20
|13
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|-32
|4
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Şehir)
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA
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