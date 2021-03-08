Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 25. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.
Haftanın son müsabakasında Adanaspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.
GZT Giresunspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 yenilmesine rağmen 53 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü: 0-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu: 2-2
Ankaraspor-Menemenspor: 1-1
Yılport Samsunspor- Adana Demirspor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-GZT Giresunspor: 3-1
Akhisarspor- Eskişehirspor: 3-0
Beypiliç Boluspor- Bursaspor: 2-1
Altay-Tuzlaspor: 5-0
Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|25
|16
|5
|4
|40
|19
|21
|53
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|18
|50
|3.İSTANBULSPOR
|25
|14
|5
|6
|48
|26
|22
|47
|4.ADANA DEMİRSPOR
|25
|13
|6
|6
|42
|23
|19
|45
|5.ALTINORDU
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|6
|45
|6.ALTAY
|25
|14
|2
|9
|46
|29
|17
|44
|7.TUZLASPOR
|25
|12
|5
|8
|34
|35
|-1
|41
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|11
|7
|7
|31
|17
|14
|40
|9.BURSASPOR
|25
|10
|4
|11
|39
|40
|-1
|34
|10.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|-3
|34
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|25
|9
|5
|11
|30
|31
|-1
|32
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|25
|8
|5
|12
|26
|28
|-2
|29
|13.ADANASPOR
|25
|7
|6
|12
|35
|37
|-2
|27
|14.MENEMENSPOR
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|27
|15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|25
|6
|8
|11
|26
|35
|-9
|26
|16.AKHİSARSPOR
|25
|6
|4
|15
|25
|42
|-17
|22
|17.ANKARASPOR
|25
|3
|7
|15
|16
|40
|-24
|16
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|25
|1
|7
|17
|15
|60
|-45
|7
26. hafta programı
TFF 1. Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
12 Mart Cuma:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
16.00 Menemenspor-Adanaspor
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay
19.00 Bursaspor-Ankaraspor
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor
Kaynak: AA
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