Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 25. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Haftanın son müsabakasında Adanaspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.

GZT Giresunspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 yenilmesine rağmen 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor- Ankara Keçiörengücü: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu: 2-2

Ankaraspor-Menemenspor: 1-1

Yılport Samsunspor- Adana Demirspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-GZT Giresunspor: 3-1

Akhisarspor- Eskişehirspor: 3-0

Beypiliç Boluspor- Bursaspor: 2-1

Altay-Tuzlaspor: 5-0

Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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