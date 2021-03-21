Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

Ligde 27. hafta, bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Günün maçlarında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1, Beypiliç Boluspor, dış sahada Ankaraspor'u 2-1 yendi.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Bursaspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haftaya 53 puanla lider giren GZT Giresunspor, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek farkı 5 puana çıkardı. Samsun temsilcisi, 51 puanda kaldı.

Zirve takibini sürdüren Altay, İzmir derbisinde Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek 50 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi.

Haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor ise son sıradaki Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalarak 4. sıraya geriledi.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Menemenspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-2

İstanbulspor- Altınordu: 1-2

Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: 0-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-2

Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Adanaspor-Bursaspor: 0-3

Puan durumu

Ligde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Ligde gelecek haftanın programı şöyle:

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