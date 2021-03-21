Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.
Ligde 27. hafta, bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Günün maçlarında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1, Beypiliç Boluspor, dış sahada Ankaraspor'u 2-1 yendi.
Haftanın kapanış müsabakasında ise Bursaspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.
Haftaya 53 puanla lider giren GZT Giresunspor, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek farkı 5 puana çıkardı. Samsun temsilcisi, 51 puanda kaldı.
Zirve takibini sürdüren Altay, İzmir derbisinde Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek 50 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi.
Haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor ise son sıradaki Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalarak 4. sıraya geriledi.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Menemenspor: 3-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-2
İstanbulspor- Altınordu: 1-2
Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-1
Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: 0-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-2
Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: 1-2
Adanaspor-Bursaspor: 0-3
Puan durumu
Ligde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1. GZT GİRESUNSPOR
|27
|17
|5
|5
|42
|20
|22
|56
|2. YILPORT SAMSUNSPOR
|27
|14
|9
|4
|42
|26
|16
|51
|3. ALTAY
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|23
|50
|4. ADANA DEMİRSPOR
|27
|14
|7
|6
|45
|24
|21
|49
|5. ALTINORDU
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|7
|49
|6. İSTANBULSPOR
|27
|14
|5
|8
|49
|30
|19
|47
|7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|13
|7
|7
|34
|18
|16
|46
|8. TUZLASPOR
|27
|12
|5
|10
|36
|39
|-3
|41
|9. BURSASPOR
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|4
|40
|10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|1
|38
|11. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|-3
|37
|12. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|-2
|32
|13. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|-11
|29
|14. ADANASPOR
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|-5
|28
|15. MENEMENSPOR
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|-15
|28
|16. AKHİSARSPOR
|27
|7
|4
|16
|27
|44
|-17
|25
|17. ANKARASPOR
|27
|3
|7
|17
|18
|45
|-27
|16
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|-46
|8
Gelecek haftanın programı
Milli maç arası verilecek ligde 28. hafta, 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın programı şöyle:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
4 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA
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