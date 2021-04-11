Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor ise deplasmanda Adanaspor'u aynı skorla mağlup etti.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 60'a çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eskişehirspor-GZT Giresunspor: 0-5
Ankara Keçiörengücü- Altınordu: 5-3
İstanbulspor-Tuzlaspor: 2-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 2-2
Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Akhisarspor- Adana Demirspor: 2-3
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 2-1
Adanaspor-Ankaraspor: 1-2
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|29
|18
|6
|5
|47
|20
|60
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|29
|16
|9
|4
|45
|26
|57
|3.ADANA DEMİRSPOR
|29
|16
|7
|6
|50
|26
|55
|4.ALTAY
|29
|17
|2
|10
|55
|31
|53
|5.ALTINORDU
|29
|15
|7
|7
|49
|41
|52
|6.İSTANBULSPOR
|29
|15
|6
|8
|51
|31
|51
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|14
|7
|8
|39
|23
|49
|8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|29
|11
|8
|10
|35
|37
|41
|9.TUZLASPOR
|29
|12
|5
|12
|37
|43
|41
|10.BURSASPOR
|29
|12
|4
|13
|47
|46
|40
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|29
|11
|6
|12
|37
|37
|39
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|29
|10
|5
|14
|30
|32
|35
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|29
|8
|8
|13
|30
|41
|32
|14.ADANASPOR
|29
|8
|7
|14
|38
|43
|31
|15.MENEMENSPOR
|29
|6
|12
|11
|32
|47
|30
|16.AKHİSARSPOR
|29
|7
|4
|18
|31
|51
|25
|17.ANKARASPOR
|29
|5
|7
|17
|24
|48
|22
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|29
|1
|8
|20
|19
|73
|8
30. hafta programı
Ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Nisan Salı:
13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)
19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
14 Nisan Çarşamba:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA
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