Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor ise deplasmanda Adanaspor'u aynı skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 60'a çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eskişehirspor-GZT Giresunspor: 0-5

Ankara Keçiörengücü- Altınordu: 5-3

İstanbulspor-Tuzlaspor: 2-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 2-2

Altay- Beypiliç Boluspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Akhisarspor- Adana Demirspor: 2-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 2-1

Adanaspor-Ankaraspor: 1-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.GZT GİRESUNSPOR 29 18 6 5 47 20 60 2.YILPORT SAMSUNSPOR 29 16 9 4 45 26 57 3.ADANA DEMİRSPOR 29 16 7 6 50 26 55 4.ALTAY 29 17 2 10 55 31 53 5.ALTINORDU 29 15 7 7 49 41 52 6.İSTANBULSPOR 29 15 6 8 51 31 51 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 29 14 7 8 39 23 49 8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 29 11 8 10 35 37 41 9.TUZLASPOR 29 12 5 12 37 43 41 10.BURSASPOR 29 12 4 13 47 46 40 11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 29 11 6 12 37 37 39 12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 29 10 5 14 30 32 35 13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 29 8 8 13 30 41 32 14.ADANASPOR 29 8 7 14 38 43 31 15.MENEMENSPOR 29 6 12 11 32 47 30 16.AKHİSARSPOR 29 7 4 18 31 51 25 17.ANKARASPOR 29 5 7 17 24 48 22 18.ESKİŞEHİRSPOR 29 1 8 20 19 73 8 Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. 30. hafta programı Ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle: 13 Nisan Salı: 13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz) 19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi) 14 Nisan Çarşamba: 13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe) 16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana) 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk) 15 Nisan Perşembe: 13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk) 16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı) 19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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