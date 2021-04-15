Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 4-1, Bursaspor da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor da evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 63'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tuzlaspor- Eskişehirspor: 5-2
Altınordu- Adana Demirspor: 0-1
GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Menemenspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Adanaspor-Akhisarspor: 3-1
Aydeniz ET Balıkesirspor- İstanbulspor: 1-2
Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-4
Ankaraspor-Altay: 2-2
Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|30
|19
|6
|5
|49
|21
|63
|2.ADANA DEMİRSPOR
|30
|17
|7
|6
|51
|26
|58
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|30
|16
|10
|4
|47
|28
|58
|4.ALTAY
|30
|17
|3
|10
|57
|33
|54
|5.İSTANBULSPOR
|30
|16
|6
|8
|53
|32
|54
|6.ALTINORDU
|30
|15
|7
|8
|49
|42
|52
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|14
|7
|9
|40
|25
|49
|8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|30
|12
|8
|10
|39
|38
|44
|9.TUZLASPOR
|30
|13
|5
|12
|42
|45
|44
|10.BURSASPOR
|30
|13
|4
|13
|49
|47
|43
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|30
|11
|6
|13
|38
|39
|39
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|30
|10
|5
|15
|31
|36
|35
|13.ADANASPOR
|30
|9
|7
|14
|41
|44
|34
|14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|30
|8
|8
|14
|31
|43
|32
|15.MENEMENSPOR
|30
|6
|13
|11
|34
|49
|31
|16.AKHİSARSPOR
|30
|7
|4
|19
|32
|54
|25
|17.ANKARASPOR
|30
|5
|8
|17
|26
|50
|23
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|30
|1
|8
|21
|21
|78
|8
31. hafta
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
17 Nisan Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: AA
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