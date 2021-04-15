Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 4-1, Bursaspor da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor da evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 63'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tuzlaspor- Eskişehirspor: 5-2

Altınordu- Adana Demirspor: 0-1

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Menemenspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Adanaspor-Akhisarspor: 3-1

Aydeniz ET Balıkesirspor- İstanbulspor: 1-2

Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-4

Ankaraspor-Altay: 2-2

Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.GZT GİRESUNSPOR 30 19 6 5 49 21 63 2.ADANA DEMİRSPOR 30 17 7 6 51 26 58 3.YILPORT SAMSUNSPOR 30 16 10 4 47 28 58 4.ALTAY 30 17 3 10 57 33 54 5.İSTANBULSPOR 30 16 6 8 53 32 54 6.ALTINORDU 30 15 7 8 49 42 52 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 30 14 7 9 40 25 49 8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 30 12 8 10 39 38 44 9.TUZLASPOR 30 13 5 12 42 45 44 10.BURSASPOR 30 13 4 13 49 47 43 11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 30 11 6 13 38 39 39 12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 30 10 5 15 31 36 35 13.ADANASPOR 30 9 7 14 41 44 34 14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 30 8 8 14 31 43 32 15.MENEMENSPOR 30 6 13 11 34 49 31 16.AKHİSARSPOR 30 7 4 19 32 54 25 17.ANKARASPOR 30 5 8 17 26 50 23 18.ESKİŞEHİRSPOR 30 1 8 21 21 78 8 Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. 31. hafta TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle: 17 Nisan Cumartesi: 16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe) 19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana) 18 Nisan Pazar: 13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni) 16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar) 19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19 Nisan Pazartesi: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül) 19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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