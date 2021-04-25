Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 64'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

Konuk olduğu Altınordu ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor, puanını 64 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor ise puanını 64'e yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.

Ankaraspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Menemenspor'un da evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenmesiyle başkent temsilcisinin, TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Akhisarspor- Altay: 2-0

Tuzlaspor-Adana Demirspor: 0-3

Menemenspor-Eskişehirspor: 2-1

Bursaspor- İstanbulspor: 1-2

Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Altınordu-GZT Giresunspor: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.ADANA DEMİRSPOR 32 19 7 6 57 26 31 64 2.GZT GİRESUNSPOR 32 19 7 6 49 24 25 64 3.YILPORT SAMSUNSPOR 32 18 10 4 53 29 24 64 4.İSTANBULSPOR 32 18 6 8 59 33 26 60 5.ALTAY 32 18 3 11 61 36 25 57 6.ALTINORDU 32 15 9 8 50 43 7 54 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 32 15 7 10 42 27 15 52 8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 32 14 8 10 45 41 4 50 9.TUZLASPOR 32 14 5 13 43 48 -5 47 10.BURSASPOR 32 13 4 15 51 53 -2 43 11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 32 11 6 15 42 45 -3 39 12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 32 11 5 16 34 40 -6 38 13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 32 9 8 15 35 45 -10 35 14.ADANASPOR 32 9 7 16 42 50 -8 34 15.MENEMENSPOR 32 7 13 12 36 54 -18 34 16.AKHİSARSPOR 32 8 5 19 35 55 -20 29 17.ANKARASPOR 32 6 8 18 32 56 -24 26 18.ESKİŞEHİRSPOR 32 1 8 23 22 83 -61 8 Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi. Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

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