Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenerek ikinci haftayı da lider geçti.

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yılport Samsunspor- Balıkesirspor: 3-1

Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor- Gençlerbirliği: 0-0

Altınordu-Tuzlaspor: 1-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 0-0

Manisa- Denizlispor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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