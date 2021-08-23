Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenerek ikinci haftayı da lider geçti.
TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Yılport Samsunspor- Balıkesirspor: 3-1
Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü: 2-1
Adanaspor- Gençlerbirliği: 0-0
Altınordu-Tuzlaspor: 1-3
Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 0-0
Manisa- Denizlispor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|6
|2.EYÜPSPOR
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|6
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|4.MANİSA
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|6
|5.TUZLASPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|6.YILPORT SAMSUNSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|7.MENEMENSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|8.BALIKESİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|9.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|10.ADANASPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|13.BURSASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|14.ALTINORDU
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|15.GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|16.KOCAELİSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|18.İSTANBULSPOR
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|0
|19.DENİZLİSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|0
3. hafta programı
Ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Ağustos Cuma:
20.30 Tuzlaspor- Beypiliç Boluspor (Stadı henüz açıklanmadı)
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Osmanlı)
19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor (Kocaeli)
21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)
21.45 Bursaspor-Eyüpspor (Bitci Timsah Park)
29 Ağustos Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Gençlerbirliği-Manisa (Eryaman)
21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
21.45 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Kaynak: AA
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