Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu'yu aynı skorla mağlup etti.

Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor'u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Tuzlaspor- Beypiliç Boluspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü- Adanaspor: 2-0

Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

Bursaspor- Eyüpspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Gençlerbirliği- Manisa: 0-3

Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3

İstanbulspor-Altınordu: 3-0

TAKIM O G B M A Y P 1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 3 3 0 0 9 0 9 2.EYÜPSPOR 3 3 0 0 8 3 9 3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 3 3 0 0 8 3 9 4.TUZLASPOR 3 2 1 0 7 3 7 5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 3 2 0 1 3 1 6 6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 2 0 1 3 3 6 7.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 4 1 5 8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 1 1 4 3 4 9.KOCAELİSPOR 3 1 1 1 1 3 4 10.YILPORT SAMSUNSPOR 2 1 0 1 3 2 3 11.İSTANBULSPOR 3 1 0 2 6 6 3 12.BALIKESİRSPOR 2 1 0 1 2 3 3 13.MENEMENSPOR 3 1 0 2 2 5 3 14.ADANASPOR 3 0 2 1 1 3 2 15.BURSASPOR 3 0 1 2 2 5 1 16.ALTINORDU 3 0 1 2 2 7 1 17.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 7 1 18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 2 0 0 2 1 4 0 19.DENİZLİSPOR 3 0 0 3 0 6 0 4. hafta programı Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle: Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk) Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk) Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar) Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana) Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp) MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman) Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu) Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Terim için "Sıfır hatası var" diyen Dilmen'den çarpıcı yaş tespiti: Tarihinde böylesi yok

3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı

Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış

21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz

Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik