Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Tuzlaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de dördüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Eyüpspor- Denizlispor: 0-2

Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Adanaspor-Menemenspor: 6-2

Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: 2-0

MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği: 2-0

Altınordu- Bursaspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-1

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