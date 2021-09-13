Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Tuzlaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.
Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de dördüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0
Eyüpspor- Denizlispor: 0-2
Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Adanaspor-Menemenspor: 6-2
Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: 2-0
MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği: 2-0
Altınordu- Bursaspor: 2-1
Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|4
|4
|0
|0
|11
|0
|11
|12
|2.TUZLASPOR
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|4
|9
|4.EYÜPSPOR
|4
|3
|0
|1
|8
|5
|3
|9
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|4
|3
|0
|1
|4
|3
|1
|9
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|5
|8
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|8.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|4
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|6
|9.ADANASPOR
|4
|1
|2
|1
|7
|5
|2
|5
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|11.ALTINORDU
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
|12.KOCAELİSPOR
|4
|1
|1
|2
|1
|5
|-4
|4
|13.İSTANBULSPOR
|3
|1
|0
|2
|6
|6
|0
|3
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|15.BALIKESİRSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|16.DENİZLİSPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
|17.MENEMENSPOR
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
|18.BURSASPOR
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|0
|1
|3
|2
|9
|-7
|1
5. hafta programı
TFF 1. Lig'de 5. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
Yarın:
16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15 Eylül Çarşamba:
17.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)
17.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)
20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bitci Timsah Park)
20.00 Menemenspor-Manisa (Menemen İlçe)
16 Eylül Perşembe:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)
17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor (Kocaeli)
20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Kaynak: AA
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