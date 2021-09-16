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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

16.09.2021 22:31
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'in beşinci haftası, İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi.

TFF 1. Lig'in beşinci haftası, İstanbulspor- MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Haftaya ilk sırada giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig'de beşinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Eyüpspor: 1-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Denizlispor- Adanaspor: 2-0

Gençlerbirliği- Altınordu: 3-2

Bursaspor-Yılport Samsunspor: 4-1

Menemenspor- Manisa: 2-0

Ankara Keçiörengücü- Beypiliç Boluspor: 0-3

Kocaelispor- Balıkesirspor: 3-1

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR55001301315
2.EYÜPSPOR5401106412
3.MKE ANKARAGÜCÜ532071611
4.TUZLASPOR A.Ş.431083510
5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ53028629
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR530245-19
7.KOCAELİSPOR521246-27
8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR42026426
9.YILPORT SAMSUNSPOR42026606
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR520345-16
11.DENİZLİSPOR520346-26
12.MENEMENSPOR5203611-56
13.ADANASPOR51227705
14.BURSASPOR511378-14
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ511348-44
16.ALTINORDU5113611-54
17.GENÇLERBİRLİĞİ5113511-64
18.İSTANBULSPOR410367-13
19.BALIKESİRSPOR410337-43

6. hafta programı

TFF 1. Lig'de 6. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

18 Eylül Cumartesi:

16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eyüp)

19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bursaspor (Vefa)

16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

19.00 Altınordu-Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazartesi:

17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor (Eryaman)

Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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