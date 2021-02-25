Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 23. haftası oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Beypiliç Boluspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile, Ankaraspor da evinde Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Günün diğer maçında ise Menemenspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yenen Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Ligde 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adana Demirspor: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Altay- Altınordu: 1-3

Adanaspor-Giresunspor: 0-4

Yılport Samsunspor- Eskişehirspor: 6-1

Akhisarspor- İstanbulspor: 0-1

Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0

Bursaspor-Menemenspor: 0-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.GİRESUNSPOR 23 16 5 2 38 14 53 2.YILPORT SAMSUNSPOR 23 14 7 2 41 21 49 3.İSTANBULSPOR 23 13 4 6 45 26 43 4.ALTINORDU 23 12 5 6 35 30 41 5.ADANA DEMİRSPOR 23 11 6 6 38 23 39 6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 23 11 5 7 30 16 38 7.ALTAY 23 12 2 9 39 28 38 8.TUZLASPOR 23 11 5 7 31 28 38 9.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 23 9 4 10 28 27 31 10.BURSASPOR 23 9 4 10 35 36 31 11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 23 8 7 8 27 31 31 12.ADANASPOR 23 7 5 11 32 33 26 13.MENEMEN SPOR 23 6 8 9 28 37 26 14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 23 6 6 11 23 32 24 15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 23 6 5 12 21 27 23 16.AKHİSARSPOR 23 5 4 14 20 39 19 17.ANKARASPOR 23 3 5 15 13 37 14 18.ESKİŞEHİRSPOR 23 1 7 15 15 54 7 Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir. 24. hafta programı TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle: 27 Şubat Cumartesi: 16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana) 28 Şubat Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe) 16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni) 19.00 Giresunspor-Altay (Çotanak) 1 Mart Pazartesi: 13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (15 Temmuz) 16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe) 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten

Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi

Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı

Onunki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı

Miras cinayetinde ailenin açıklamaları olayın seyrini değiştirdi! Katilin kızı akrabası için iftira atmış

Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu