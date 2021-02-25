Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 23. haftası oynanan üç maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Beypiliç Boluspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile, Ankaraspor da evinde Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Günün diğer maçında ise Menemenspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yenen Giresunspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligde 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Bereket Sigorta Ümraniyespor- Adana Demirspor: 0-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Altay- Altınordu: 1-3
Adanaspor-Giresunspor: 0-4
Yılport Samsunspor- Eskişehirspor: 6-1
Akhisarspor- İstanbulspor: 0-1
Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0
Bursaspor-Menemenspor: 0-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GİRESUNSPOR
|23
|16
|5
|2
|38
|14
|53
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|14
|7
|2
|41
|21
|49
|3.İSTANBULSPOR
|23
|13
|4
|6
|45
|26
|43
|4.ALTINORDU
|23
|12
|5
|6
|35
|30
|41
|5.ADANA DEMİRSPOR
|23
|11
|6
|6
|38
|23
|39
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|11
|5
|7
|30
|16
|38
|7.ALTAY
|23
|12
|2
|9
|39
|28
|38
|8.TUZLASPOR
|23
|11
|5
|7
|31
|28
|38
|9.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|23
|9
|4
|10
|28
|27
|31
|10.BURSASPOR
|23
|9
|4
|10
|35
|36
|31
|11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|23
|8
|7
|8
|27
|31
|31
|12.ADANASPOR
|23
|7
|5
|11
|32
|33
|26
|13.MENEMEN SPOR
|23
|6
|8
|9
|28
|37
|26
|14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|23
|6
|6
|11
|23
|32
|24
|15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|23
|6
|5
|12
|21
|27
|23
|16.AKHİSARSPOR
|23
|5
|4
|14
|20
|39
|19
|17.ANKARASPOR
|23
|3
|5
|15
|13
|37
|14
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|23
|1
|7
|15
|15
|54
|7
24. hafta programı
TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Şubat Cumartesi:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
28 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Giresunspor-Altay (Çotanak)
1 Mart Pazartesi:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (15 Temmuz)
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)
Kaynak: AA
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