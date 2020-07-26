Futbol: TFF 1. Lig play-off

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay

Akhisarspor: Lukac, Tolga Ünlü (Dk. 75 Aykut Çeviker), Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş (Dk. 51 Musa Nizam), Eray Ataseven (Dk. 26 Ali Kaan Güneren), Bjarnason, Rotman, Onur Ayık (Dk. 46 Ergin Keleş), Erhan Çelenk (Dk. 75 Burhan Eşer), Bertuğ Bayar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 59 Koray Altınay), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım (Dk. 59 Erdal Öztürk), Attamah, Sabo (Dk. 87 Çağrı Ortakaya), Darri (Dk. 81 Emeghara), Ndao, Sobiech

Gol: Dk. 71 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 13 Sabo, Dk. 17 Fatih Kuruçuk, Dk. 88 Koray Altınay, Dk. 90+5 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 63 Tolga Ünlü (Akhisarspor)

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük finale yükseldi. İstanbul'daki ilk müsabaka 3-3 berabere tamamlanmıştı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sağ kanattan Ndao'dan gelen topu Sobiech bekletmeden ceza alanı içindeki Ramazan Civelek'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Lukac topu kornere uzaklaştırdı.

44. dakikada Sabo'nun verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada ceza alanı içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Bjarnason'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahası içinde oluşan karambolde savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu alan Bertuğ Bayar'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

71. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Darri'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada ceza sahası içinde Ergin Keleş'in pasıyla topla buluşan Cocalic'in vuruşunda direkten dönen top Ergin Keleş'e geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha direğe çarpıp oyuna alanına döndü.

Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayan Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Müsabaka için tesislerden ayrılan takımlarını meşalelerle uğurlayan Akhisarsporlu taraftarlar, karşılaşmayı stadın yanında kurulan ekrandan takip etti.