Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final

Altay formasıyla TFF 1. Lig'de 100. maçına çıkan Marco Paixao, bu müsabakalarda 75. golüne ulaştı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Altay ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Murat Akça'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Goller: Dk. 2 Kappel, Dk. 14 (Penaltıdan) ve 43 Paixao (Altay), Dk. 10 ve 83 Onur Ergün (Penaltılardan) (İstanbulspor)

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