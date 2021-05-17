Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final

17.05.2021 22:05
Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final, System.String[]

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenAltay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk (Dk. 75 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 68 Cebrail Karayel), Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Poko, Scuk, Ziya Alkurt (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk (Dk. 75 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 68 Cebrail Karayel), Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Poko, Scuk, Ziya Alkurt (Dk. 68 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 75 Mossoro), Paixao

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 63 Eslem Öztürk - Dk. 71 Egehan Gök), Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Abazaj, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Ethemi), Onur Ergün, Mirkan Aydın (Dk. 90 Berkay Görmez)

Goller: Dk. 2 Kappel, Dk. 14 (Penaltıdan) ve 43 Paixao (Altay), Dk. 10 ve 83 Onur Ergün (Penaltılardan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mehmet Yeşil, Dk. 47 Ali Yaşar (İstanbulspor)

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Altay ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Murat Akça'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Altay formasıyla TFF 1. Lig'de 100. maçına çıkan Marco Paixao, bu müsabakalarda 75. golüne ulaştı.

Eşleşmede finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Ali Saygın Ögel, Arda Kardeşler, Tolga Ünlü, Murat Akça, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final - Son Dakika Spor


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