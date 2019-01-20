Futbol: Tff 2. Lig
23 dakika önce
Stat: 12 ŞubatHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci,Kahramanmaraşspor: Özkan, Hurşit, Cerem (Dk. 80 İbrahim), Yasin, Emre, Zeki, Aziz, Lider (Dk. 83 Mehmet), Oğuz, Ethem, Fatih Kamacı (Dk. 58 Süleyman)Bandırmaspor Baltok: Zülküf, Samet, Yusuf, Ömer (Dk. 61 Haluk), Doğan (Dk.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci,
Kahramanmaraşspor: Özkan, Hurşit, Cerem (Dk. 80 İbrahim), Yasin, Emre, Zeki, Aziz, Lider (Dk. 83 Mehmet), Oğuz, Ethem, Fatih Kamacı (Dk. 58 Süleyman)
Bandırmaspor Baltok: Zülküf, Samet, Yusuf, Ömer (Dk. 61 Haluk), Doğan (Dk. 61 Timur), Gürkan (Dk. 75 Mustafa), Rıza, Şevket, Taner, Deniz, Fatih Kıran
Goller: Dk. 60 Yasin, Dk. 71 Cerem (Kahramanmaraşspor), Dk. 90 Haluk (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 35 Zeki, Dk. 86 Süleyman (Kahramanmaraşspor), Dk. 11 Ömer, Dk. 35 Gürkan, Dk. 65 Haluk (Bandırmaspor Baltok)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kahramanmaraşspor, Bandırmaspor Baltok'u 2-1 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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