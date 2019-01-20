Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.

Beyaz Grup'ta hafta, Sakaryaspor ile Keçiörengücü arasında saat 16.30'da Sakarya'da başlayacak maçla son bulacak.

İkinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok: 2-1

Sivas Belediyespor- Pendikspor: 1-2

Zonguldak Kömürspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Kırklarelispor- Etimesgut Belediyespor: 1-3

Tokatspor- Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Tuzlaspor- Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

Beyaz Grup


Gümüşhanespor- Bayrampaşa: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 3-2

Manisaspor- Sarıyer: 0-4

UTAŞ Uşakspor-Hacettepe: 2-2

Sancaktepe Belediyespor- Kastamonuspor 1966: 0-1

İnegölspor- Niğde Anadolu: 2-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Darıca Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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