Futbol: Tff 2. Lig
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.
Beyaz Grup'ta hafta, Sakaryaspor
ile Keçiörengücü arasında saat 16.30'da Sakarya'da başlayacak maçla son bulacak.
İkinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok: 2-1 Sivas
Belediyespor- Pendikspor
: 1-2 Zonguldak
Kömürspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor
: 0-0
Kırklarelispor- Etimesgut
Belediyespor: 1-3
Tokatspor- Darıca Gençlerbirliği
: 4-0
Tuzlaspor- Konya
Anadolu Selçukspor: 2-1
Beyaz Grup
Gümüşhanespor- Bayrampaşa
: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor
: 3-2
Manisaspor- Sarıyer
: 0-4
UTAŞ Uşakspor-Hacettepe: 2-2 Sancaktepe
Belediyespor- Kastamonuspor
1966: 0-1
İnegölspor- Niğde
Anadolu: 2-1
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA
Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun
İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu
Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi