Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli
Atatürk
Hakemler: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol Bektaş Kırklarelispor
: İbrahim, Davut, Müslüm, Emre (Dk. 68 Yüksel), Ahmethan, Caner, Emre, Denis, Caner, İlter (Dk. 82 Ümit), Yusuf (Dk. 18 Nuh) Etimesgut
Belediyespor: Osman, Mikail, Ahmet, İbrahim (Dk. 69 Hasan), Erçin, Alaettin, Samet (Dk. 88 Sabri), Caner, Ömer, Akın, Mehmet (Dk. 87 Muhammet)
Goller: Dk: 18 Akın, Dk. 45 İbrahim (Etimesgut Belediyespor), Dk. 31 Ahmethan (Penaltı) (Kırklarelispor)
Sarı: Dk. 37 Mikail, Dk. 23 ve 90 Akın, (Etimesgut Belediyespor), Dk. 57 Ahmethan (Kırklarelispor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor, rakibi Etimesgut Belediyespor, 3-1 mağlup oldu.