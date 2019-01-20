Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

37 dakika önce

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol BektaşKırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre (Dk. 68 Yüksel), Ahmethan, Caner, Emre, Denis, Caner, İlter (Dk. 82 Ümit), Yusuf (Dk. 18 Nuh)Etimesgut Belediyespor: Osman, Mikail, Ahmet, İbrahim (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Şenol Bektaş

Kırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre (Dk. 68 Yüksel), Ahmethan, Caner, Emre, Denis, Caner, İlter (Dk. 82 Ümit), Yusuf (Dk. 18 Nuh)

Etimesgut Belediyespor: Osman, Mikail, Ahmet, İbrahim (Dk. 69 Hasan), Erçin, Alaettin, Samet (Dk. 88 Sabri), Caner, Ömer, Akın, Mehmet (Dk. 87 Muhammet)

Goller: Dk: 18 Akın, Dk. 45 İbrahim (Etimesgut Belediyespor), Dk. 31 Ahmethan (Penaltı) (Kırklarelispor)

Sarı: Dk. 37 Mikail, Dk. 23 ve 90 Akın, (Etimesgut Belediyespor), Dk. 57 Ahmethan (Kırklarelispor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor, rakibi Etimesgut Belediyespor, 3-1 mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Kırklarelispor, Etimesgut, Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Spor
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