Futbol: Tff 2. Lig
1 saat önce
TFF 2. Lig'de 19. hafta, oynanan 3 maçla başladı.
TFF
2. Lig'de 19. hafta, oynanan 3 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Pendikspor- Zonguldak
Kömürspor: 0-0
Beyaz Grup
Bayrampaşa- Sancaktepe
Belediyespor: 1-1
Hacettepe- Manisaspor
: 0-2
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:43 Kaynak: AA
Everton, Crystal Palace'ın Cenk Tosun İçin Yaptığı Teklifi Reddetti
Gençlerbirliği Forması Giyen Yıldırım Mert Çetin 1 Ay Yok!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Her Türlü Sonuca Açık Bir 90 Dakika Bizi Bekliyor
Çaykur Rizespor'un Borcu 96 Milyon TL