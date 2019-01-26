Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

1 saat önce

TFF 2. Lig'de 19. hafta, oynanan 3 maçla başladı.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
TFF 2. Lig'de 19. hafta, oynanan 3 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Pendikspor- Zonguldak Kömürspor: 0-0

Beyaz Grup

Bayrampaşa- Sancaktepe Belediyespor: 1-1

Hacettepe- Manisaspor: 0-2

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Pendikspor, Sancaktepe, Bayrampaşa, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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