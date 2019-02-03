Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli
Atatürk
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Cengizhan Öztürk, Mehmet Akıncık Kırklarelispor
: İbrahim, Caner Bulut
, Müslüm, Nuh, Davut, Caner Koca
, Denis (Dk. 59 Yüksel), Mert (Dk. 77 Emre Keleşoğlu), İlter, Emre Balkı
, Ahmethan (Dk.59 İlker)
Pekdikspor: Mehmet Cinpir, Mahmut, Fatih
, Erdinç, Tunay (Dk. 85 Taha), Ahmet, Erdem, Ömer (Dk. 80 Gökhan), Batuhan, Ozan (Dk. 75 Mehmet Alaeddinoğlu), Oktay
Goller: Dk. 34 Oktay, Dk. 42 Ozan, Dk. 89 Mehmet Alaeddinoğlu (p) (Pendikspor
)
Sarı: Dk. 31 Emre Balkı, Dk. 75 Caner Bulut, Dk. 80 Nuh, Dk. 88 İbrahim, Dk. 89 Davut (Kırklarelispor), Dk. 65 Oktay, Dk. 71 Ozan (Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 84 Müslüm (Kırklarelispor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor, rakibi Pendikspor'a 3-0 yenildi.