Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

48 dakika önce

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Efe Tanrıverdi, Cengizhan Öztürk, Mehmet AkıncıkKırklarelispor : İbrahim, Caner Bulut, Müslüm, Nuh, Davut, Caner Koca, Denis (Dk. 59 Yüksel), Mert (Dk. 77 Emre Keleşoğlu), İlter, Emre Balkı, Ahmethan (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Efe Tanrıverdi, Cengizhan Öztürk, Mehmet Akıncık

Kırklarelispor : İbrahim, Caner Bulut, Müslüm, Nuh, Davut, Caner Koca, Denis (Dk. 59 Yüksel), Mert (Dk. 77 Emre Keleşoğlu), İlter, Emre Balkı, Ahmethan (Dk.59 İlker)

Pekdikspor: Mehmet Cinpir, Mahmut, Fatih, Erdinç, Tunay (Dk. 85 Taha), Ahmet, Erdem, Ömer (Dk. 80 Gökhan), Batuhan, Ozan (Dk. 75 Mehmet Alaeddinoğlu), Oktay

Goller: Dk. 34 Oktay, Dk. 42 Ozan, Dk. 89 Mehmet Alaeddinoğlu (p) (Pendikspor)

Sarı: Dk. 31 Emre Balkı, Dk. 75 Caner Bulut, Dk. 80 Nuh, Dk. 88 İbrahim, Dk. 89 Davut (Kırklarelispor), Dk. 65 Oktay, Dk. 71 Ozan (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Müslüm (Kırklarelispor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor, rakibi Pendikspor'a 3-0 yenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:08 Kaynak: AA

Spor
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