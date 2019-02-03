Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Fethiye
İlçe
Hakemler: Turgut Doman, Sezgin Altun
, Özcan Sultanoğlu Fethiyespor
: Übeyd, Erdi, Alper (Dk. 89 Mertcan), Onur (Dk. 60 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa (Dk. 73 Oktay), Alican, Medeni, Abdullah Fatih Karagümrük
: Tarık, Şenol, Turgut (Dk. 55 Tuğrul), Youssef (Dk. 68 Ramazan), Erkan, Murat, Ufuk, Bilal, Abdulhamit, Ali, Ahmet (Dk. 83 Barış)
Sarı kartlar: Dk. 16 Sefa, Dk. 25 Alper (Fethiyespor) Dk. 60 Şenol, Dk. 75 Bilal (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kartlar: Dk. 56 Turgut, Dk. 81 Abdulhamit (Fatih Karagümrük)
Goller: Dk. 24 Alper, Dk. 76 Emre (Fethiyespor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.