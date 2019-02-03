Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

1 saat önce

Stat: Fethiye İlçeHakemler: Turgut Doman, Sezgin Altun, Özcan SultanoğluFethiyespor: Übeyd, Erdi, Alper (Dk. 89 Mertcan), Onur (Dk. 60 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa (Dk. 73 Oktay), Alican, Medeni, AbdullahFatih Karagümrük: Tarık, Şenol, Turgut (Dk. 55 Tuğrul), Youssef (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Sezgin Altun, Özcan Sultanoğlu

Fethiyespor: Übeyd, Erdi, Alper (Dk. 89 Mertcan), Onur (Dk. 60 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa (Dk. 73 Oktay), Alican, Medeni, Abdullah

Fatih Karagümrük: Tarık, Şenol, Turgut (Dk. 55 Tuğrul), Youssef (Dk. 68 Ramazan), Erkan, Murat, Ufuk, Bilal, Abdulhamit, Ali, Ahmet (Dk. 83 Barış)

Sarı kartlar: Dk. 16 Sefa, Dk. 25 Alper (Fethiyespor) Dk. 60 Şenol, Dk. 75 Bilal (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kartlar: Dk. 56 Turgut, Dk. 81 Abdulhamit (Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 24 Alper, Dk. 76 Emre (Fethiyespor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:54 Kaynak: AA

Fethiyespor, Sezgin Altun, Fethiye, Spor
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