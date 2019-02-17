Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu
, Cemalettin Gündoğdular, Barkın Güdü Kırklarelispor
: İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı
(Dk. 73 Enis), Ahmethan, Caner Bulut
, Denis (Dk. 56 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca
, Yüksel (Dk. 68 İlter), Yusuf Şanlıurfaspor
: Ömer Kahveci
, Samet (Dk. 70 Mehmet), Aykut, Harun, Oğuzhan, Sercan (Dk. 61 Feridun), Can, Ömer Bozan
, Emre, Onur, Fevzi (Dk. 79 Benhur)
Sarı: Dk. 20 Davut, Dk: 39 Ahmethan (Kırklarelispor), Dk. 30 Onur, Dk. 81 Harun (Şanlıurfaspor) TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor ile Şanlıurfaspor 0-0 berabere kaldı.