Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

46 dakika önce

Stat: Kırklareli Atatürk Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Barkın GüdüKırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı (Dk. 73 Enis), Ahmethan, Caner Bulut, Denis (Dk. 56 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca, Yüksel (Dk. 68 İlter), YusufŞanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: Kırklareli Atatürk


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Barkın Güdü

Kırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı (Dk. 73 Enis), Ahmethan, Caner Bulut, Denis (Dk. 56 Emre Keleşoğlu), Mert, Caner Koca, Yüksel (Dk. 68 İlter), Yusuf

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet (Dk. 70 Mehmet), Aykut, Harun, Oğuzhan, Sercan (Dk. 61 Feridun), Can, Ömer Bozan, Emre, Onur, Fevzi (Dk. 79 Benhur)

Sarı: Dk. 20 Davut, Dk: 39 Ahmethan (Kırklarelispor), Dk. 30 Onur, Dk. 81 Harun (Şanlıurfaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kırklarelispor ile Şanlıurfaspor 0-0 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Balkı, Ferhan Kestanlıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütüne Ağır Darbe! 735 Şüpheli Gözaltında Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor

Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:25:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]