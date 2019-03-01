Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

50 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftanın açılış maçında Eyüpspor, sahasında Hacettepe'yi 3-0 yendi.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftanın açılış maçında Eyüpspor, sahasında Hacettepe'yi 3-0 yendi.

Esenler Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan Eyüpspor, puanın 30'a yükseltirken, Hacettepe 23 puanda kaldı.

Ligde 24. haftanın diğer maçları yarın oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Spor
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