Futbol: Tff 2. Lig
50 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftanın açılış maçında Eyüpspor, sahasında Hacettepe'yi 3-0 yendi.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta 24. haftanın açılış maçında Eyüpspor
, sahasında Hacettepe'yi 3-0 yendi. Esenler
Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan Eyüpspor, puanın 30'a yükseltirken, Hacettepe 23 puanda kaldı.
Ligde 24. haftanın diğer maçları yarın oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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