Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

57 dakika önce

Stat: Fethiye İlçeHakemler: Mustafa İlker Coşkun, Yavuz Bahadır Ordu, İsmail Taygun TasalıFethiyespor: Übeyd, Recep, Alper (Dk. 78 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa (Dk. 70 Mertcan), Yakup, Alican (Dk. 90 Onur), Medeni, AbdullahTuzlaspor: Bayram, Bülent, Gökcan (Dk. 90 Taner), Sadık (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Yavuz Bahadır Ordu, İsmail Taygun Tasalı

Fethiyespor: Übeyd, Recep, Alper (Dk. 78 Anıl), Cumhur, Fethi, Emre, Sefa (Dk. 70 Mertcan), Yakup, Alican (Dk. 90 Onur), Medeni, Abdullah

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Gökcan (Dk. 90 Taner), Sadık (Dk. 81 Doğan), Murat, Mehmet Özdıraz, Muhammed (Dk. 81 Berat), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Erdinç, Tarık, Erdi

Sarı kartlar: Dk. 39 Alper, Dk. 57 Emre, Dk. 72 Fethi, Dk. 90 Yakup (Fethiyespor), Dk. 45 Erdi, Dk.62 Tarık (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ordu, Mustafa İlker Coşkun, Fethiye, Spor
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