Futbol: Tff 2. Lig
40 dakika önce
TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.
TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.
Ligde Beyaz Grup'ta oynanan müsabakada Hacettepe, Ankara Demirspor'u 3-0 yendi.
Hacettepe puanını 26'ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:35 Kaynak: AA
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