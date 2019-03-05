Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

40 dakika önce

TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı.

Ligde Beyaz Grup'ta oynanan müsabakada Hacettepe, Ankara Demirspor'u 3-0 yendi.

Hacettepe puanını 26'ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:35 Kaynak: AA

Spor
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