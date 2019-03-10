Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.



Ligde gruplarda tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Kırmızı Grup:



Kahramanmaraşspor-Fethiyespor: 0-0



Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 1-1



Zonguldak Kömürspor-Menemen Belediyespor: 1-2



Bandırmaspor Baltok-Tarsus İdmanyurdu: 1-0



Manisa Büyükşehir Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 3-2



Kırklarelispor-Tokatspor: 1-0



BAK Spor-Darıca Gençlerbirliği: 3-1



Etimesgut Belediyespor-Fatih Karagümrük: 0-1



Pendikspor-Şanlıurfaspor: 0-1



Beyaz Grup:



İnegölspor-Hacettepe: 2-0



Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0



Ankara Demirspor-UTAŞ Uşakspor: 2-2



Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-2



Kastamonuspor 1966-Yılport Samsunspor: 1-0



Sancaktepe Belediyespor-Sakaryaspor: 1-0



Eyüpspor-Manisaspor: 7-2



Bayrampaşa-Niğde Anadolu: 2-1

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