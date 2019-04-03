Futbol: Tff 2. Lig
1 saat önce
TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları oynandı.
TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları oynandı.
Ligde gruplarda tamamı bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Tokatspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Fethiyespor-Kırklarelispor: 0-2
Tuzlaspor-BAK Spor: 3-3
Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: 3-0
Tarsus İdmanyurdu-Sivas Belediyespor: 5-0
Konya Anadolu Selçukspor-Şanlıurfaspor: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Pendikspor: 0-3
Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 2-3
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Baltok: 3-2
Beyaz Grup
Sarıyer-Bayrampaşa: 0-2
UTAŞ Uşakspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 3-2
Sakaryaspor-İnegölspor: 3-1
Gümüşhanespor-Eyüpspor: 1-1
Niğde Anadolu-Sancaktepe Belediyespor: 1-1
Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1
Hacettepe-Kastamonuspor 1966: 1-3
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:34 Kaynak: AA
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