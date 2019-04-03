Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

1 saat önce

Stat: Fethiye İlçeHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Vargün, Murat ErölmezFethiyespor: Übeyd, Recep, Erdi, Onur Okan, Onur Garip, Cumhur, Fethi, Emre Balak, Alican (Dk. 60 Yakup), Abdullah, Burak (Dk. 64 Anıl)Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, Nuh, Emre Balkı (Dk. 82 İlter), Ahmethan (Dk.

Futbol: Tff 2. Lig, System.String[]
Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Vargün, Murat Erölmez

Fethiyespor: Übeyd, Recep, Erdi, Onur Okan, Onur Garip, Cumhur, Fethi, Emre Balak, Alican (Dk. 60 Yakup), Abdullah, Burak (Dk. 64 Anıl)

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, Nuh, Emre Balkı (Dk. 82 İlter), Ahmethan (Dk. 90 Mehmet), Emre Keleşoğlu, Bahadır, Mert, Caner, Yüksel (Dk. 71 Enis)

Sarı kartlar: Dk. 20 Recep (Fethiyespor)

Goller: Dk. 56 Ahmet, Dk. 58 Mert (Kırklarelispor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor, Kırklarelispor'a 2-0 yenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Spor
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