Futbol: Tff 2. Lig
1 saat önce
Stat: Fethiye İlçeHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Vargün, Murat ErölmezFethiyespor: Übeyd, Recep, Erdi, Onur Okan, Onur Garip, Cumhur, Fethi, Emre Balak, Alican (Dk. 60 Yakup), Abdullah, Burak (Dk. 64 Anıl)Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, Nuh, Emre Balkı (Dk. 82 İlter), Ahmethan (Dk.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Vargün, Murat Erölmez
Fethiyespor: Übeyd, Recep, Erdi, Onur Okan, Onur Garip, Cumhur, Fethi, Emre Balak, Alican (Dk. 60 Yakup), Abdullah, Burak (Dk. 64 Anıl)
Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, Nuh, Emre Balkı (Dk. 82 İlter), Ahmethan (Dk. 90 Mehmet), Emre Keleşoğlu, Bahadır, Mert, Caner, Yüksel (Dk. 71 Enis)
Sarı kartlar: Dk. 20 Recep (Fethiyespor)
Goller: Dk. 56 Ahmet, Dk. 58 Mert (Kırklarelispor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor, Kırklarelispor'a 2-0 yenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:34 Kaynak: AA
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