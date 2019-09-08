Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, Yeni Çorumspor deplasmanda İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.

Sezonun 2. haftasında İnegölspor ile Yeni Çorumspor, İnegöl İlçe Stadı'nda Batuhan Gültek, İlker Ayten, Eren Özçelik hakem üçlüsünün yönettiği maçta karşılaştı.

İnegölspor karşılaşmaya Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Cengiz Örgün, Cumhur Yılmaztürk, Batuhan Salman, Mustafa Karabulut, Enes Bayır, Ozan Cengiz, Kemal Yükseker, Bilal Özdemir, Görkem Arslan ilk 11'i ile çıktı.

Yeni Çorumspor ise Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Badur, Oğuz Mataracı, Kıvanç Kaya, Batuhan Demirel, Ferdi Konak, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş, Rıdvan Özdemir ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Maçın 28. dakikasında Yeni Çorumspor, Rıdvan Özdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda beraberliği yakalamaya çalışan İnegöl temsilcisi, pozisyonlardan yararlanamadı ve müsabakanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci devreye daha atak başlayan bordo-beyazlı ev sahibi ekip, Yeni Çorumsporlu Ertuğrul Sancaktutan'ın 71. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Bunun ardından Çorum temsilcisi ataklarını sıklaştırdı ve 81. dakikada Kıvanç Kaya'nın golüyle 2-1 üstünlük sağladı.

Yeni Çorumspor'da Kıvanç Kaya, kendi ceza sahasında topa elle temas edince 90+7'de gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İnegölspor, bu pozisyon sonucu kazandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve maç, Yeni Çorumspor'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada İnegölspor'dan Cumhur Yılmaztürk, Enes Bayır ve Batuhan Salman, Yeni Çorumspor'dan Batuhan Demirel ve Oğuz Mataracı sarı kart gördü.