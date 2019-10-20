Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan 9 karşılaşmayla devam etti.
2. Lig'de bugün gruplarda öğlen oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2
Bayburt Özel İdare- Ergene Velimeşespor: 2-1
Kastamonuspor 1966- Uşakspor: 4-1
Kırşehir Belediyespor- Kardemir Karabükspor: 3-0
Bandırmaspor- Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 4-1
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor- Şanlıurfaspor: 2-0
Yeni Çorumspor- Tarsus İdmanyurdu: 0-0
İnegölspor-Yılport Samsunspor: 0-1
Kırklarelispor-1922 Konyaspor: 0-3