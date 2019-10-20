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Futbol: TFF 2. Lig

26 dakika önce

TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan 9 karşılaşmayla devam etti.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan 9 karşılaşmayla devam etti.

2. Lig'de bugün gruplarda öğlen oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2

Bayburt Özel İdare- Ergene Velimeşespor: 2-1

Kastamonuspor 1966- Uşakspor: 4-1

Kırşehir Belediyespor- Kardemir Karabükspor: 3-0

Bandırmaspor- Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 4-1

Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor- Şanlıurfaspor: 2-0

Yeni Çorumspor- Tarsus İdmanyurdu: 0-0

İnegölspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Kırklarelispor-1922 Konyaspor: 0-3

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Tarsus İdmanyurdu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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