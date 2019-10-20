Futbol: TFF 2. Lig
46 dakika önce
TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan üç maçla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:16 Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan üç maçla tamamlandı.
2. Lig'de bugün gruplarda akşam oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Sakaryaspor- Etimesgut Belediyespor: 0-0
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler- Gümüşhanespor: 1-1
Afjet Afyonspor-Başkent Akademi Futbol Kulübü: 2-0
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