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Futbol: TFF 2. Lig

46 dakika önce

TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan üç maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan üç maçla tamamlandı.

2. Lig'de bugün gruplarda akşam oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Sakaryaspor- Etimesgut Belediyespor: 0-0

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler- Gümüşhanespor: 1-1

Afjet Afyonspor-Başkent Akademi Futbol Kulübü: 2-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Etimesgut, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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