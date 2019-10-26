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Futbol: TFF 2. Lig

1 saat önce

TFF 2. Lig'in 10. haftasına yapılan maçlarla devam edildi.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'in 10. haftasına yapılan maçlarla devam edildi.

Ligde bugün şimdiye kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor: 3-1

Ergene Velimeşespor-Birevim Elazığspor: 5-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Kırşehir Belediyespor: 2-3

Kardemir Karabükspor-Bandırmaspor: 0-3

Niğde Anadolu Futbol Kulübü- Sakaryaspor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Vanspor Futbol Kulübü: 1-1

Uşakspor- Bayburt Özel İdare: 1-4

Beyaz Grup

Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Hekimoğlu Trabzon-Yeni Çorumspor: 2-1

Gümüşhanespor- Kırklarelispor: 2-1

Başkent Akademi Futbol Kulübü- Manisa Futbol Kulübü: 0-1

1922 Konyaspor- İnegölspor: 1-2

Sarıyer- Zonguldak Kömürspor: 2-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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