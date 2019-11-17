Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 2. Lig
Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 13. hafta mücadelesi 1 maç dışında tamamlandı.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 13. hafta mücadelesi 1 maç dışında tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3

Birevim Elazığspor-Sivas Belediyespor: 2-1

Niğde Anadolu-Piserro Kahramanmaraşspor: 0-1

Bandırmaspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Kırşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-0

GMG Kastamonuspor-Vanspor Futbol Kulübü: 0-3

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor: 1-0

Şanlıurfaspor-Sarıyer: 0-4

Hekimoğlu Trabzon-Yılport Samsunspor: 0-5

İnegölspor-Başkent Akademi: 1-1

Yeni Çorumspor-Manisa Futbol Kulübü: 0-2

Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 0-1

Bu arada Kırmızı Grup'ta 13. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Eyüpspor maçıyla tamamlanacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Millet Bahçesi tartışması, Trabzon'da vatandaşları ikiye böldü: Sahada maç yapılsın mı? Yapılmasın mı?
Maçı 27-0 kazanan takımın hocasını kovdular Denizli'de amatör maçta çıkan kavgaya futbolcular da karıştı Ronaldo attı, Portekiz EURO 2020 biletini kaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 2. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]