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Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'in 14. haftası, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'in 14. haftası, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Sivas Belediyespor-Tuzlaspor: 0-2

Vanspor FK- Bayburt Özel İdare: 2-0

Piserro Kahramanmaraşspor- Kardemir Karabükspor: 1-0

Ergene Velimeşespor- Niğde Anadolu: 2-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Sakaryaspor: 1-1

Uşakspor-Bandırmaspor: 1-3

Beyaz Grup:

1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-3

Gümüşhanespor-Hacettepe: 2-3

Tarsus İdmanyurdu- İnegölspor: 2-1

Başkent Akademi- Sancaktepe FK: 1-0

Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Afjet Afyonspor- Kırklarelispor: 2-2

Yılport Samsunspor- Şanlıurfaspor: 5-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Tarsus İdmanyurdu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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