Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 2. Lig
Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi tamamlandı.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare- Eyüpspor: 1-0

Birevim Elazığspor-Vanspor FK: 3-1

Piserro Kahramanmaraşspor-Bordum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

Niğde Anadolu- Uşakspor: 0-2

Tuzlaspor- Etimesgut Belediyespor: 1-1

GMG Kastamonuspor- Sakaryaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor- Ergene Velimeşespor: 0-0

Bandırmaspor- Ankara Demirspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor- Sivas Belediyespor: 0-1

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Çorumspor: 3-2

Şanlıurfaspor-1922 Konyaspor: 1-6

Hacettepe- Pendikspor: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Başkent Akademi: 3-0

İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-1

Yılport Samsunspor- Sarıyer: 3-0

GMG Kırklarelispor- Manisa FK: 0-0

Sancaktepe FK- Tarsus İdman Yurdu: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu!
Saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:44:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 2. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]