Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare- Eyüpspor: 1-0
Birevim Elazığspor-Vanspor FK: 3-1
Piserro Kahramanmaraşspor-Bordum Belediyesi Bodrumspor: 1-2
Tuzlaspor- Etimesgut Belediyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor- Sakaryaspor: 0-1
Kardemir Karabükspor- Ergene Velimeşespor: 0-0
Bandırmaspor- Ankara Demirspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor- Sivas Belediyespor: 0-1
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Çorumspor: 3-2
Şanlıurfaspor-1922 Konyaspor: 1-6
Hacettepe- Pendikspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Başkent Akademi: 3-0
İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-1
Yılport Samsunspor- Sarıyer: 3-0
GMG Kırklarelispor- Manisa FK: 0-0
Sancaktepe FK- Tarsus İdman Yurdu: 1-0